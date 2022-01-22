Брест - Лилль 22 Января прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
22 января 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лилль, которое состоится 22 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|06.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0
|31.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 2
|07.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 1