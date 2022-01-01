Бостон Брюинз - Виннипег Джетс 22 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
22 января 2022, суббота. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Виннипег Джетс, которое состоится 22 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|22.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|20.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6