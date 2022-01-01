Сан-Антонио Спёрс - Бруклин Нетс прямая трансляция 22.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
22 января 2022, суббота. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Бруклин Нетс, которое состоится 22 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Грег Попович
|Стив Нэш
История личных встреч
|09.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 119 ОТ
|13.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 116
|02.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 124
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 120
|20.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 105
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 85
|01.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 114
|18.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 100
|27.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 97
|24.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 112
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Чикаго Буллз
|43
|0.651
|2
|Майами Хит
|45
|0.644
|3
|Бруклин Нетс
|44
|0.636
|4
|Милуоки Бакс
|47
|0.596
|5
|Филадельфия Сиксерс
|44
|0.591
|6
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|45
|0.556
|8
|Вашингтон Уизардс
|45
|0.511
|9
|Бостон Селтикс
|46
|0.500
|10
|Торонто Рэпторс
|42
|0.500
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|44
|0.432
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|44
|0.250
|15
|Орландо Мэджик
|46
|0.174