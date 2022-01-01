Вест Бромвич Альбион - Питерборо Юнайтед 22 Января прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Питерборо Юнайтед, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Валерьен Исмаэль
|Даррен Фергюсон
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 1
|10.02.2016
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|1 : 1 3 : 4
|30.01.2016
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2