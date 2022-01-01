Рединг - Хаддерсфилд Таун 22 Января прямая трансляция
Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Карлос Корберан
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|4 : 0
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|2 : 2
|02.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 2
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 0
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 2
|29.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|0 : 0 4 : 3
|21.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 0
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 0
|08.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|3 : 1
|19.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|5 : 2