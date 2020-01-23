Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 23.01.2022

13:53

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4x7,5 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Старт запланирован на 14:15 по московскому времени.