Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 23 Января прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз, которое состоится 23 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|25.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|41
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|42
|59
|3
|Каролина Харрикейнз
|37
|56
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|41
|56
|5
|Питтсбург Пингвинз
|40
|55
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|41
|53
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|37
|51
|8
|Бостон Брюинз
|37
|48
|9
|Детройт Ред Уингз
|41
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|38
|37
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|34
|12
|Филадельфия Флайерз
|40
|34
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|38
|33
|14
|Баффало Сэйбрз
|40
|31
|15
|Оттава Сенаторз
|33
|24
|16
|Монреаль Канадиенс
|39
|22