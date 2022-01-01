Кальяри - Фиорентина 23 Января прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
23 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 23 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сардиния Арена (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|22.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|12.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0