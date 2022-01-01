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Кальяри - Фиорентина 23 Января прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
23 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Кальяри Фиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 23 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сардиния Арена (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
ИталияВальтер Маццарри
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
24.10.2021Италия - Серия АТур 9Фиорентина3 : 0Кальяри
12.05.2021Италия - Серия АТур 36Кальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021Италия - Серия АТур 17Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020Италия - Серия АТур 31Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019Италия - Серия АТур 12Кальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019Италия - Серия АТур 28Кальяри2 : 1Фиорентина
21.10.2018Италия - Серия АТур 9Фиорентина1 : 1Кальяри
13.05.2018Италия - Серия АТур 37Фиорентина0 : 1Кальяри
22.12.2017Италия - Серия АТур 18Кальяри0 : 1Фиорентина
12.03.2017Италия - Серия АТур 28Фиорентина1 : 0Кальяри

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