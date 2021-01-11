Специя - Сампдория 23 Января прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сампдория, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 2
|11.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 1