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Специя - Сампдория 23 Января прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Специя Сампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сампдория, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияМарко Джампаоло
История личных встреч
22.10.2021Италия - Серия АТур 9Сампдория2 : 1Специя
12.05.2021Италия - Серия АТур 36Сампдория2 : 2Специя
11.01.2021Италия - Серия АТур 17Специя2 : 1Сампдория

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