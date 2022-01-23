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Нант - Лорьян 23 Января прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Нант Лорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лорьян, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
05.12.2021Франция - Лига 1Тур 17Лорьян0 : 1Нант
21.03.2021Франция - Лига 1Тур 30Нант1 : 1Лорьян
08.11.2020Франция - Лига 1Тур 10Лорьян0 : 2Нант
29.04.2017Франция - Лига 1Тур 35Нант1 : 0Лорьян
15.10.2016Франция - Лига 1Тур 9Лорьян1 : 2Нант
13.02.2016Франция - Лига 1Тур 26Нант2 : 1Лорьян
19.12.2015Франция - Лига 1Тур 19Лорьян0 : 0Нант
16.05.2015Франция - Лига 1Тур 37Нант1 : 1Лорьян
20.12.2014Франция - Лига 1Тур 19Лорьян1 : 2Нант
12.01.2014Франция - Лига 1Тур 20Нант1 : 0Лорьян

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