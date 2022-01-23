Нант - Лорьян 23 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лорьян, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
|15.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 2
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 1
|19.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|20.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|12.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0