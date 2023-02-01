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Мальорка - Реал Мадрид 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
05 Февраля 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Мальорка
Реал Мадрид

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
11.09.2022 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид4 : 1Мальорка
14.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Мальорка0 : 3Реал Мадрид
22.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид2 : 0Мальорка
19.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Мальорка1 : 0Реал Мадрид
16.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид5 : 2Мальорка
29.10.2012 Испания - Примера Тур 9 Мальорка0 : 5Реал Мадрид
13.05.2012 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид4 : 1Мальорка
14.01.2012 Испания - Примера Тур 19 Мальорка1 : 2Реал Мадрид
23.01.2011 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид1 : 0Мальорка
Текстовая трансляция
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Тяжелейший календарь, травмы, отсутствие трансферов. Карло Анчелотти точно не позавидуешь. «Есть предел, до которого нельзя доходить». У «Реала» накопилось очень много проблем0'Роберт Ренан ещё не дебютировал за петербургскую команду, а уже обратил на себя внимание топ-клуба Европы. «Реалу» интересен игрок «Зенита»! Похоже, чемпион России сделал крутой трансфер0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона19 16 2 1 39-7 50 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид19 14 3 2 40-16 45 78.9
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад19 12 3 4 28-18 39 68.4
4
Лига чемпионов
Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
5
Лига Европы
Бетис19 9 4 6 21-16 31 54.4
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
7 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
8 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
9 Райо Вальекано19 8 5 6 25-22 29 50.9
10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
13 Севилья19 5 6 8 21-26 21 36.8
14 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
15 Вальядолид19 6 2 11 14-28 20 35.1
16 Валенсия19 5 5 9 25-23 20 35.1
17 Сельта19 5 5 9 18-29 20 35.1
18
Зона вылета
Кадис20 4 7 9 15-33 19 31.7
19
Зона вылета
Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
20
Зона вылета
Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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