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Осасуна - Реал Мадрид 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
18 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Осасуна
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      02.10.2022 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид1 : 1Осасуна
      20.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Осасуна1 : 3Реал Мадрид
      27.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Реал Мадрид0 : 0Осасуна
      01.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Реал Мадрид2 : 0Осасуна
      09.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Осасуна0 : 0Реал Мадрид
      09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Осасуна1 : 4Реал Мадрид
      25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид2 : 0Осасуна
      11.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Осасуна1 : 3Реал Мадрид
      10.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Реал Мадрид5 : 2Осасуна
      26.04.2014 Испания - Примера Тур 35 Реал Мадрид4 : 0Осасуна
      Текстовая трансляция
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      Мадридский клуб подпишет форварда на замену Бензема. Основные кандидаты на переход не слишком впечатляют. «Реал» наконец-то одумался. Осталось не совершить роковую ошибку на трансферном рынке0'Джуда Беллингема почти наверняка перехватят английские команды. В Мадриде банально нет ресурсов для подписания суперзвёзд. «Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона21 18 2 1 43-7 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид21 15 3 3 44-17 48 76.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад21 13 3 5 31-21 42 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М21 11 5 5 30-17 38 60.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис21 10 4 7 27-22 34 54.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21 9 6 6 28-23 33 52.4
      7 Атлетик Б21 9 5 7 31-22 32 50.8
      8 Вильярреал21 9 4 8 22-18 31 49.2
      9 Осасуна21 8 6 7 19-19 30 47.6
      10 Мальорка21 8 4 9 16-20 28 44.4
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Севилья21 6 6 9 23-29 24 38.1
      13 Вальядолид21 7 3 11 15-28 24 38.1
      14 Сельта21 6 5 10 22-33 23 36.5
      15 Альмерия21 6 4 11 25-34 22 34.9
      16 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      17 Эспаньол21 4 9 8 26-33 21 33.3
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе21 4 7 10 18-28 19 30.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче21 1 6 14 15-44 9 14.3

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