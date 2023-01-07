Осасуна - Реал Мадрид 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
18 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|02.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 3
|27.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 0
|09.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 4
|25.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
|11.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 3
|10.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 3
|5 : 2
|26.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 35
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Мадридский клуб подпишет форварда на замену Бензема. Основные кандидаты на переход не слишком впечатляют. «Реал» наконец-то одумался. Осталось не совершить роковую ошибку на трансферном рынке0'Джуда Беллингема почти наверняка перехватят английские команды. В Мадриде банально нет ресурсов для подписания суперзвёзд. «Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|60.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|52.4
|7
|Атлетик Б
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|50.8
|8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|49.2
|9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|47.6
|10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|44.4
|11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|38.1
|12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|38.1
|13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|38.1
|14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|36.5
|15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|34.9
|16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|30.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
|14.3