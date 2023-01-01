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Шахтёр - Барселона 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
07 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур
Шахтёр
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Барселона, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Барселона
Барселона, Испания
31УкраинаврДмитрий Ризнык
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
44УкраиназщЯрослав Ракицкий
11УкраинапзАлександр Зубков
10УкраинапзГеоргий Судаков
6УкраинапзТарас Степаненко
13ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
29УкраинапзЕгор Назарина
8УкраинанпДмитрий Крыськив
14УкраинанпДаниил Сикан
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
2ПортугалиязщЖоау Канселу
3ИспаниязщАлекс Бальде
6Испанияпз Гави
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
32ИспанияпзФермин Лопес Мартин
11Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаМарино Пушич
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турБарселона2 : 1Шахтёр
12.04.2011Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчШахтёр0 : 1Барселона
06.04.2011Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБарселона5 : 1Шахтёр
28.08.2009Суперкубок УЕФА - 2009ФиналБарселона1 : 0 ДВШахтёр
09.12.2008Лига чемпионовГруппа C. 6-й турБарселона2 : 3Шахтёр
01.10.2008Лига чемпионовГруппа C. 2-й турШахтёр1 : 2Барселона
03.11.2023Украина - Премьер-лига13-й тур0 : 1Шахтёр
30.10.2023Кубок Украины1/4 финала0 : 3Шахтёр
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турБарселона2 : 1Шахтёр
21.10.2023Украина - Премьер-лига11-й турШахтёр3 : 0
04.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 2-й тур2 : 3Шахтёр
04.11.2023Испания - Примера12-й тур0 : 1Барселона
28.10.2023Испания - Примера11-й турБарселона1 : 2
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турБарселона2 : 1Шахтёр
22.10.2023Испания - Примера10-й турБарселона1 : 0
08.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 2Барселона
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Барселона». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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