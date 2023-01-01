Шахтёр - Барселона 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
07 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Барселона, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Барселона
Барселона, Испания
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|44
|зщ
|Ярослав Ракицкий
|11
|пз
|Александр Зубков
|10
|пз
|Георгий Судаков
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|13
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|29
|пз
|Егор Назарина
|8
|нп
|Дмитрий Крыськив
|14
|нп
|Даниил Сикан
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Марино Пушич
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|12.04.2011
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|06.04.2011
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|5 : 1
|28.08.2009
|Суперкубок УЕФА - 2009
|Финал
|1 : 0 ДВ
|09.12.2008
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|01.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|30.10.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Барселона». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.