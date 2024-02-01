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Азербайджан U21 - Украина U21 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Азербайджан U21
Украина U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан U21 - Украина U21, которое состоится 26 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан U21
Украина U21
Главные тренеры
Азербайджан Самир Ягуб оглы Алиев
Испания Унаи Мельгоса
История личных встреч
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0Азербайджан U21
22.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U211 : 5
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0Азербайджан U21
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U213 : 2
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U210 : 1
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 2 : 0Азербайджан U21
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0Азербайджан U21
17.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U214 : 0
16.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U213 : 2
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Украина U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Италия U21614
2
Плей-офф
Ирландия U21613
3 Норвегия U2159
4 Латвия U2167
5 Турция U2156
6 Сан-Марино U2160
Группа B
КомандаИО
1 Испания U21513
2
Плей-офф
Шотландия U21613
3 Бельгия U21613
4 Венгрия U2167
5 Казахстан U2153
6 Мальта U2160
Группа C
КомандаИО
1 Нидерланды U21721
2
Плей-офф
Грузия U21510
3 Швеция U2157
4 Молдавия U2176
5 Северная Македония U2156
6 Гибралтар U2173
Группа D
КомандаИО
1 Польша U21615
2
Плей-офф
Германия U21513
3 Болгария U2169
4 Косово U2179
5 Эстония U2161
6 Израиль U2140
Группа E
КомандаИО
1 Швейцария U21511
2
Плей-офф
Румыния U21510
3 Албания U21610
4 Финляндия U2157
5 Черногория U2144
6 Армения U2172
Группа F
КомандаИО
1 Украина U21515
2
Плей-офф
Англия U21615
3 Сербия U21610
4 Люксембург U2174
5 Северная Ирландия U2153
6 Азербайджан U2153
Группа G
КомандаИО
1 Португалия U21615
2
Плей-офф
Хорватия U21513
3 Греция U21711
4 Фарерские острова U2167
5 Беларусь U2196
6 Андорра U2173
Группа H
КомандаИО
1 Словения U21512
2
Плей-офф
Франция U2149
3 Австрия U2147
4 Босния и Герцеговина U2153
5 Кипр U2141
Группа I
КомандаИО
1 Уэльс U21611
2
Плей-офф
Дания U2148
3 Исландия U2136
4 Чехия U2132
5 Литва U2140

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