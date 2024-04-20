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ЦСКА - Ахмат 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
20 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
ЦСКА
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3ЦСКА
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3ЦСКА
11.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Ахмат
21.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 2Ахмат
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Ахмат2 : 0ЦСКА
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур ЦСКА2 : 0Ахмат
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур ЦСКА2 : 0Ахмат
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Ахмат0 : 3ЦСКА
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ахмат0 : 4ЦСКА
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур ЦСКА3 : 0Ахмат
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур ЦСКА3 : 1
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 3ЦСКА
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 0 : 1ЦСКА
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА4 : 1
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 0 : 4Ахмат
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 7
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 0 : 0Ахмат
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ахмат2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2446
3 Динамо М2338
4 ЦСКА2337
5 Локомотив М2337
6 Крылья Советов2336
7 Спартак М2335
8 Ростов2334
9 Рубин2332
10 Пари Нижний Новгород2328
11 Факел2426
12 Оренбург2326
13 Урал2323
14 Балтика2320
15
Зона вылета
Ахмат2320
16
Зона вылета
Сочи2318

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