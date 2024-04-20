ЦСКА - Ахмат 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
20 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 3
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 4
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|23
|38
|4
|ЦСКА
|23
|37
|5
|Локомотив М
|23
|37
|6
|Крылья Советов
|23
|36
|7
|Спартак М
|23
|35
|8
|Ростов
|23
|34
|9
|Рубин
|23
|32
|10
|Пари Нижний Новгород
|23
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|23
|26
|13
|Урал
|23
|23
|14
|Балтика
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|23
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18