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Вулверхэмптон - Арсенал 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
20 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Вулверхэмптон
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Арсенал, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Арсенал
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
17 Испания зщ Уго Буэно
20 Англия пз Томми Дойл
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
21 Испания пз Пабло Сарабия
63 Ирландия нп Нейтан Фрейзер
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Испания Микель Артета
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0Вулверхэмптон
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
24.04.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон3 : 1Арсенал
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Вулверхэмптон2 : 3
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Арсенал
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 2
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Арсенал
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Арсенал2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3271
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3271
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3363
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3348
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Фулхэм3342
13 Борнмут3242
14 Кристал Пэлас3233
15 Брентфорд3332
16 Эвертон3227
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3325
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3216

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