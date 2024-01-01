Вулверхэмптон - Арсенал 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
20 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Арсенал, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|17
|зщ
|Уго Буэно
|20
|пз
|Томми Дойл
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|63
|нп
|Нейтан Фрейзер
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Габриэл Жезус
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Микель Артета
История личных встреч
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|33
|63
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Фулхэм
|33
|42
|13
|Борнмут
|32
|42
|14
|Кристал Пэлас
|32
|33
|15
|Брентфорд
|33
|32
|16
|Эвертон
|32
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|33
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|33
|20
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|32
|16