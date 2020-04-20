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Верона - Удинезе 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Верона
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
27 Польша зщ Павел Давидович
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
33 Словакия пз Ондрей Дуда
25 Германия пз Суат Сердар
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
17 Нидерланды нп Тейянни Нослин
40 Нигерия вр Мадука Окойе
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
6 Испания пз Ойер Саррага
37 Аргентина пз Роберто Перейра
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе3 : 3Верона
30.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Удинезе1 : 1Верона
03.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Верона1 : 2Удинезе
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Верона4 : 0Удинезе
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Верона
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 0Верона
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Верона1 : 0Удинезе
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе0 : 0Верона
24.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Верона0 : 0Удинезе
13.05.2018 Италия - Серия А 37-й тур Верона0 : 1Удинезе
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Верона
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Верона1 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Верона
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 1Верона
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Удинезе
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе0 : 2
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 2Удинезе
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Удинезе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3352
7 Аталанта3151
8 Наполи3249
9 Торино3245
10 Фиорентина3144
11 Монца3243
12 Дженоа3339
13 Лечче3232
14 Кальяри3231
15 Верона3228
16 Удинезе3128
17 Эмполи3228
18
Зона вылета
Фрозиноне3227
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

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