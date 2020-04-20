Верона - Удинезе 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|25
|пз
|Суат Сердар
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|6
|пз
|Ойер Саррага
|37
|пз
|Роберто Перейра
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Марко Барони
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|30.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|03.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|24.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|33
|52
|7
|Аталанта
|31
|51
|8
|Наполи
|32
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|31
|44
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|32
|31
|15
|Верона
|32
|28
|16
|Удинезе
|31
|28
|17
|Эмполи
|32
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15