Унион - Бавария 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Миккель Кауфманн
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|25
|нп
|Томас Мюллер
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Томас Тухель
|Жольт Лёв
История личных встреч
|24.01.2024
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Бундеслиги: «Унион» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|29
|79
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|29
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|7
|Аугсбург
|29
|39
|8
|Фрайбург
|29
|39
|9
|Хоффенхайм
|29
|36
|10
|Хайденхайм
|29
|34
|11
|Боруссия М
|29
|31
|12
|Вердер
|29
|31
|13
|Унион
|29
|29
|14
|Вольфсбург
|29
|28
|15
|Бохум
|29
|27
|16
|Майнц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|29
|14