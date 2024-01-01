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Унион - Бавария 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Унион
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
6 Германия зщ Робин Госенс
29 Франция пз Лука Тусар
8 Германия пз Рани Хедира
13 Венгрия пз Андраш Шефер
7 США пз Бренден Ааронсон
9 Дания нп Миккель Кауфманн
1 Германия вр Мануэль Нойер
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
15 Англия зщ Эрик Дайер
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
8 Германия пз Леон Горецка
42 Германия пз Джамал Мусиала
25 Германия нп Томас Мюллер
39 Франция нп Матис Тель
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Томас Тухель
Венгрия Жольт Лёв
История личных встреч
24.01.2024 Германия - Бундеслига 13-й тур Бавария1 : 0Унион
26.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Бавария3 : 0Унион
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Унион1 : 1Бавария
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария4 : 0Унион
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион2 : 5Бавария
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Бавария1 : 1Унион
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Унион1 : 1Бавария
17.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион0 : 2Бавария
26.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Бавария2 : 1Унион
12.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 0Унион
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион0 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 0Унион
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион2 : 1
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 2 : 0Унион
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 0
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 0
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2Бавария
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 3 : 2Бавария
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Бундеслиги: «Унион» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2979
2
Лига чемпионов
Бавария2963
3
Лига чемпионов
Штутгарт2963
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Боруссия Д2956
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2942
7 Аугсбург2939
8 Фрайбург2939
9 Хоффенхайм2936
10 Хайденхайм2934
11 Боруссия М2931
12 Вердер2931
13 Унион2929
14 Вольфсбург2928
15 Бохум2927
16 Майнц2926
17
Зона вылета
Кёльн2922
18
Зона вылета
Дармштадт 982914

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