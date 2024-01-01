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Боавишта - Эштрела 20 Апреля прямая трансляция

20 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Боавишта
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Эштрела, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Эштрела
Амадора
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
23 Франция зщ Венсан Сассо
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
79 Португалия зщ Педру Мальейро
6 Гвинея пз Ibrahima
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
70 Нигерия пз Бруно Оньемаечи
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
8 Португалия нп Бруну Луренсу
30 Бразилия вр Бруно
5 Португалия зщ Педру Мендеш
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
31 Гвинея-Бисау зщ Нану
13 Португалия зщ Miguel Lopes
22 Бразилия пз Леу Кордейру
28 Португалия пз Рубен Лима
8 Бразилия пз Leo Jaba
26 Аргентина нп Leonel Bucca
10 Бразилия нп Andre Silva
29 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Португалия Жорже Симау
История личных встреч
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1Боавишта
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 1Боавишта
05.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 0Боавишта
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта0 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 6 : 1Боавишта
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 0
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 2Эштрела
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 0Эштрела
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2977
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Морейренсе2943
7 Арока2943
8 Фамаликан2935
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве2930
12 Боавишта2929
13 Эшторил2929
14 Эштрела2928
15 Жил Висенте2928
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Шавиш2922
18
Зона вылета
Визела2921

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