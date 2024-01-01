Боавишта - Эштрела 20 Апреля прямая трансляция
20 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Эштрела, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Эштрела
Амадора
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|6
|пз
|Ibrahima
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|70
|пз
|Бруно Оньемаечи
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|30
|вр
|Бруно
|5
|зщ
|Педру Мендеш
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|31
|зщ
|Нану
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|22
|пз
|Леу Кордейру
|28
|пз
|Рубен Лима
|8
|пз
|Leo Jaba
|26
|нп
|Leonel Bucca
|10
|нп
|Andre Silva
|29
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Жорже Симау
История личных встреч
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Морейренсе
|29
|43
|7
|Арока
|29
|43
|8
|Фамаликан
|29
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|29
|30
|12
|Боавишта
|29
|29
|13
|Эшторил
|29
|29
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Жил Висенте
|29
|28
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Визела
|29
|21