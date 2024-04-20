Брага - Визела 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
20 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Визела, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Визела
Визела
История личных встреч
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Морейренсе
|29
|43
|7
|Арока
|29
|43
|8
|Фамаликан
|29
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|29
|30
|12
|Боавишта
|29
|29
|13
|Эшторил
|29
|29
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Жил Висенте
|29
|28
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Визела
|29
|21