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Брага - Визела 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
20 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Брага
Визела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Визела, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Визела
Визела
История личных встреч
08.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Визела1 : 3Брага
11.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Визела0 : 4Брага
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Брага2 : 0Визела
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Визела0 : 1Брага
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Визела1 : 0Брага
30.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Брага4 : 1Визела
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1Брага
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Брага0 : 3
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 3 : 5Брага
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Брага2 : 1
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 0Брага
15.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Визела0 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 3 : 2Визела
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Визела0 : 4
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 4 : 1Визела
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Визела2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2977
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Морейренсе2943
7 Арока2943
8 Фамаликан2935
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве2930
12 Боавишта2929
13 Эшторил2929
14 Эштрела2928
15 Жил Висенте2928
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Шавиш2922
18
Зона вылета
Визела2921

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