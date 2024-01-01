Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
20 Апреля 2024 года в 19:15 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 2
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 2
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 0
|21.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 0
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 2
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 1
|16.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 0
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ипсвич Таун
|43
|89
| 2
Повышение
|Лестер Сити
|42
|88
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|43
|87
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|42
|84
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|43
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|43
|71
|7
|Халл Сити
|42
|65
|8
|Ковентри Сити
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|43
|63
|10
|Престон Норт Энд
|43
|63
|11
|Кардифф Сити
|43
|59
|12
|Бристоль Сити
|43
|58
|13
|Сандерленд
|43
|56
|14
|Суонси Сити
|43
|53
|15
|Уотфорд
|43
|52
|16
|Миллуолл
|43
|50
|17
|Блэкберн Роверс
|43
|49
|18
|Плимут Аргайл
|43
|48
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|43
|47
|20
|Сток Сити
|43
|47
|21
|Бирмингем Сити
|43
|45
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|43
|44
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|43
|44
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|43
|23