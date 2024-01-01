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Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
20 Апреля 2024 года в 19:15 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
01.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Престон Норт Энд0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Престон Норт Энд2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Престон Норт Энд
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Престон Норт Энд
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4Престон Норт Энд
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
16.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд4 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4389
2
Повышение
Лестер Сити4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4387
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4284
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4372
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4371
7 Халл Сити4265
8 Ковентри Сити4263
9 Мидлсбро4363
10 Престон Норт Энд4363
11 Кардифф Сити4359
12 Бристоль Сити4358
13 Сандерленд4356
14 Суонси Сити4353
15 Уотфорд4352
16 Миллуолл4350
17 Блэкберн Роверс4349
18 Плимут Аргайл4348
19 Куинз Парк Рейнджерс4347
20 Сток Сити4347
21 Бирмингем Сити4345
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4344
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4344
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4323

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