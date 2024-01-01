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Гамбург - Хольштайн 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
20 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур
Гамбург
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Хольштайн, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Хольштайн4 : 2Гамбург
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург0 : 0Хольштайн
09.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хольштайн2 : 3Гамбург
10.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хольштайн1 : 0Гамбург
30.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург1 : 1Хольштайн
08.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 1Хольштайн
09.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хольштайн1 : 1Гамбург
08.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург3 : 3Хольштайн
09.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Хольштайн1 : 1Гамбург
23.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн3 : 1Гамбург
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 2Гамбург
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург2 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 1Гамбург
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гамбург3 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Гамбург
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хольштайн4 : 0
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 4Хольштайн
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Хольштайн2 : 0
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 2Хольштайн
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Хольштайн1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн2958
2
Повышение
Санкт-Паули2957
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2952
4 Гамбург2949
5 Ганновер-962945
6 Герта2944
7 Карлсруэ2943
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт2942
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Шальке-043036
13 Магдебург2933
14 Веен2931
15 Айнтрахт Б2931
16 Ганза Р2931
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2929
18
Зона вылета
Оснабрюк2924

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