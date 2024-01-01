Колхети-1913 - Динамо Бт 20 Апреля прямая трансляция
20 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Динамо Бт, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|26.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|1 : 2
|22.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|21.06.2017
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|30.04.2017
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 5
|27.02.2016
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|30.08.2015
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|28.02.2015
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|10
|25
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|9
|20
|4
|Торпедо Кт
|9
|16
|5
|Динамо Тб
|9
|12
|6
|Телави
|10
|10
|7
|Колхети-1913
|9
|9
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|9
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|9
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|9
|4