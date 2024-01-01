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Колхети-1913 - Динамо Бт 20 Апреля прямая трансляция

20 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 10-й тур
Колхети-1913
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Динамо Бт, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0Колхети-1913
26.11.2017 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт1 : 2Колхети-1913
22.09.2017 Грузия - Высшая лига 27-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Бт
21.06.2017 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт0 : 0Колхети-1913
30.04.2017 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19130 : 1Динамо Бт
15.10.2016 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт0 : 1Колхети-1913
14.08.2016 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19130 : 5Динамо Бт
27.02.2016 Грузия - Высшая лига 18-й тур Колхети-19130 : 1Динамо Бт
30.08.2015 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт2 : 0Колхети-1913
28.02.2015 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Колхети-1913
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 2Колхети-1913
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Динамо Бт
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Бт2 : 0
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Динамо Бт
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт922
3
Квалификация Лиги конференций
Дила920
4 Торпедо Кт916
5 Динамо Тб912
6 Телави1010
7 Колхети-191399
8
Стыковая зона
Самтредиа96
9
Стыковая зона
Самгурали95
10
Зона вылета
Гагра94

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