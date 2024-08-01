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Ковентри Сити - Оксфорд Юнайтед 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
16 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Ковентри Сити6 : 2Оксфорд Юнайтед
31.08.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 6-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 3Ковентри Сити
23.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 39-й тур Ковентри Сити0 : 1Оксфорд Юнайтед
09.09.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 7-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2Ковентри Сити
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0Ковентри Сити
19.11.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Оксфорд Юнайтед4 : 1Ковентри Сити
18.10.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Ковентри Сити2 : 1Оксфорд Юнайтед
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Ковентри Сити
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 0Ковентри Сити
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ковентри Сити3 : 0
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ковентри Сити1 : 2
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити1 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Ковентри Сити6 : 2Оксфорд Юнайтед
02.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0
04.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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