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Тулуза - Нант 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Тулуза
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Нант, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Нант
Нант
30ИспанияврАлехандро Домингес
4АнглиязщЧарли Крессвелл
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
12НорвегиязщУоррен Каманзи
7МароккозщЗакария Абухляль
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
15НорвегияпзАрон Дённум
37ФранцияпзЯнн Гбоу
19КамеруннпФранк Магри
1ФранцияврАльбан Лафон
11ФранциязщМаркус Коко
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
44ФранциязщНатан Зезе
18ФранциязщФабьен Сентонс
22УэльспзСорба Томас
6Бразилияпз Дуглас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
11.02.2024Франция - Лига 121-й турТулуза1 : 2Нант
13.08.2023Франция - Лига 11-й турНант1 : 2Тулуза
14.05.2023Франция - Лига 135-й турТулуза0 : 0Нант
29.04.2023Кубок ФранцииФиналНант1 : 5Тулуза
28.08.2022Франция - Лига 14-й турНант3 : 1Тулуза
30.05.2021Франция - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчНант0 : 1Тулуза
27.05.2021Франция - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчТулуза1 : 2Нант
01.12.2019Франция - Лига 115-й турНант2 : 1Тулуза
07.04.2019Франция - Лига 131-й турТулуза1 : 0Нант
05.02.2019Кубок Франции1/8 финалаНант2 : 0Тулуза
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 3Тулуза
03.05.2024Франция - Лига 132-й турТулуза1 : 2
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 2Тулуза
21.04.2024Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Нант
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур4 : 0Нант
12.05.2024Франция - Лига 133-й турНант1 : 2
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур0 : 0Нант
26.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Анже00
5
Лига Европы
Осер00
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс00
7 Лион00
8 Монако00
9 Нант00
10 Ницца00
11 Страсбург00
12 Ренн00
13 Сент-Этьен00
14 Тулуза00
15 Монпелье00
16
Стыковая зона
Реймс10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Брест10

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