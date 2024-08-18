Тулуза - Нант 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Нант, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Нант
Нант
|30
|вр
|Алехандро Домингес
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|15
|пз
|Арон Дённум
|37
|пз
|Янн Гбоу
|19
|нп
|Франк Магри
|1
|вр
|Альбан Лафон
|11
|зщ
|Маркус Коко
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|22
|пз
|Сорба Томас
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|30.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 1
|27.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|05.02.2019
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Анже
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Лион
|0
|0
|8
|Монако
|0
|0
|9
|Нант
|0
|0
|10
|Ницца
|0
|0
|11
|Страсбург
|0
|0
|12
|Ренн
|0
|0
|13
|Сент-Этьен
|0
|0
|14
|Тулуза
|0
|0
|15
|Монпелье
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0