Тойтония Оттензен - Дармштадт 98 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Хохелуфт (Гамбург, Германия), вместимость: 5004
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тойтония Оттензен - Дармштадт 98, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Хохелуфт (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тойтония Оттензен
Гамбург
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|30.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0