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Тойтония Оттензен - Дармштадт 98 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Хохелуфт (Гамбург, Германия), вместимость: 5004
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тойтония Оттензен - Дармштадт 98, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Хохелуфт (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тойтония Оттензен
Гамбург
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
12.08.2023Кубок Германии1-й раундТойтония Оттензен0 : 8
30.08.2022Кубок Германии1-й раундТойтония Оттензен0 : 8
11.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур3 : 1Дармштадт 98
04.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турДармштадт 980 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 0Дармштадт 98
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турДармштадт 980 : 6
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур3 : 0Дармштадт 98

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