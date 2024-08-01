Карлсруэ - Эльверсберг 23 Августа прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
23 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Эльверсберг, которое состоится 23 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|17.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 7
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|2
|6
| 2
Повышение
|Гройтер Фюрт
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|2
|4
|4
|Фортуна
|2
|4
|5
|Ганновер-96
|2
|4
|6
|Кайзерслаутерн
|2
|4
|7
|Гамбург
|2
|4
|8
|Карлсруэ
|2
|4
|9
|Шальке-04
|2
|3
|10
|Нюрнберг
|2
|3
|11
|Ян
|2
|3
|12
|Эльверсберг
|2
|2
|13
|Кёльн
|2
|1
|14
|Герта
|2
|1
|15
|Пройссен Мюнстер
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|2
|0