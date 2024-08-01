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Карлсруэ - Эльверсберг 23 Августа прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
23 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Карлсруэ
Эльверсберг

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Эльверсберг, которое состоится 23 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг0 : 3Карлсруэ
17.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ3 : 2Эльверсберг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 5Карлсруэ
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Карлсруэ
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг0 : 3Карлсруэ
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ1 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 7Эльверсберг
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Эльверсберг2 : 2
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 0Эльверсберг
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг0 : 3Карлсруэ
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 0Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0726
2
Повышение
Гройтер Фюрт24
3
Плей-офф за повышение
Магдебург24
4 Фортуна24
5 Ганновер-9624
6 Кайзерслаутерн24
7 Гамбург24
8 Карлсруэ24
9 Шальке-0423
10 Нюрнберг23
11 Ян23
12 Эльверсберг22
13 Кёльн21
14 Герта21
15 Пройссен Мюнстер21
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9820
18
Зона вылета
Айнтрахт Б20

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