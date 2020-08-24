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Факел - Оренбург 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
24 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Факел
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел1 : 1Оренбург
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Факел0 : 0Оренбург
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 2Факел
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург1 : 2Факел
21.09.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург0 : 0 4 : 2Факел
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа A Факел0 : 1Оренбург
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3Оренбург
28.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Оренбург4 : 1Факел
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Факел1 : 0Оренбург
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Оренбург0 : 2Факел
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 2 : 4Факел
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 0Факел
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Факел1 : 2
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б 3 : 3Факел
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Оренбург
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 2Оренбург
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Оренбург2 : 3
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург2 : 2
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Факел» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит513
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М510
5 Рубин610
6 Краснодар59
7 Ростов58
8 ЦСКА57
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Оренбург55
12 Динамо Мх65
13
Стыковая зона
Акрон54
14
Стыковая зона
Крылья Советов53
15
Зона вылета
Ахмат53
16
Зона вылета
Факел51

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