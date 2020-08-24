Факел - Оренбург 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
24 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Давид Деограсия
История личных встреч
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 2
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 4
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Факел» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|5
|10
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Краснодар
|5
|9
|7
|Ростов
|5
|8
|8
|ЦСКА
|5
|7
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Оренбург
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|5
|1