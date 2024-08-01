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Славия-Мозырь - Шахтёр С 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Славия-Мозырь
Шахтёр С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Шахтёр С, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 3Славия-Мозырь
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С0 : 1Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1Шахтёр С
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Славия-Мозырь
24.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 3Шахтёр С
21.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 4Шахтёр С
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С4 : 1Славия-Мозырь
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь1 : 0Шахтёр С
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Шахтёр С2 : 0Славия-Мозырь
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С5 : 1Славия-Мозырь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Славия-Мозырь
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2 ДВ
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 6Славия-Мозырь
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Шахтёр С
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С0 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Шахтёр С
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Шахтёр С
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 3Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1827
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1717
13 Нафтан1616
14 Минск179
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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