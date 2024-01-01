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Брага - Морейренсе 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
25 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Брага
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Морейренсе, которое состоится 25 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
19 Испания зщ Адриан Марин
16 Уругвай пз Родриго Саласар
6 Бразилия пз Витор Карвальо
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
7 Португалия нп Брума
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
6 Португалия пз Рубен Рамуш
77 Бразилия пз Gabrielzinho
11 Бразилия пз Алан де Соуза
10 Кюрасао нп Джереми Антониссе
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
Главные тренеры
Португалия Даниэл Соуза
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
04.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Брага1 : 0Морейренсе
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
10.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Брага2 : 1Морейренсе
30.01.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Брага2 : 0Морейренсе
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
14.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Брага2 : 1Морейренсе
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе0 : 4Брага
29.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Морейренсе1 : 2Брага
11.08.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 1Морейренсе
06.04.2019 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе1 : 0Брага
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Брага
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Брага
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 1
08.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага0 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Морейренсе3 : 1
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 2Морейренсе
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе2 : 1
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 1Морейренсе
03.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Морейренсе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту26
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан26
4
Квалификация Лиги конференций
Морейренсе26
5 Витория Гимарайнш26
6 Санта-Клара36
7 Брага24
8 Бенфика23
9 Боавишта23
10 Жил Висенте23
11 Риу Аве23
12 Насьонал21
13 АВС21
14 Эштрела21
15 Арока20
16
Стыковая зона
Эшторил20
17
Зона вылета
Каза Пия30
18
Зона вылета
Фаренсе30

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