Брага - Морейренсе 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
25 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Морейренсе, которое состоится 25 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|19
|зщ
|Адриан Марин
|16
|пз
|Родриго Саласар
|6
|пз
|Витор Карвальо
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|7
|нп
|Брума
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|77
|пз
|Gabrielzinho
|11
|пз
|Алан де Соуза
|10
|нп
|Джереми Антониссе
|9
|нп
|Луис Нлаво
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|04.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|10.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|30.01.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|14.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 4
|29.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Морейренсе
|2
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|6
|Санта-Клара
|3
|6
|7
|Брага
|2
|4
|8
|Бенфика
|2
|3
|9
|Боавишта
|2
|3
|10
|Жил Висенте
|2
|3
|11
|Риу Аве
|2
|3
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Эштрела
|2
|1
|15
|Арока
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0