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Монако - Ланс 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Монако
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ланс
Ланс
16ШвейцарияврФилипп Кён
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
14СенегалзщИсмаил Якобс
2Бразилияпз Вандерсон
6ШвейцарияпзДенис Закария
12БразилияпзКаю Энрике
11ФранцияпзМагнес Аклиуше
18ЯпониянпТакуми Минамино
7МарокконпЭлисс Бен-Сегир
36ШвейцариянпБрил Эмболо
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
20ФранциязщМаланг Сарр
29ПольшазщПшемыслав Франковски
13ЭквадорзщДжоаннер Чавес
28ФранцияпзАдриен Томассон
18ФранцияпзАнди Диуф
10ПортугалиянпДавид Кошта
7ФранциянпФлорьян Сотока
22ФранциянпУэсли Саид
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
25.02.2024Франция - Лига 123-й турЛанс2 : 3Монако
07.01.2024Кубок Франции1/32 финалаЛанс2 : 2 5 : 6Монако
02.09.2023Франция - Лига 14-й турМонако3 : 0Ланс
22.04.2023Франция - Лига 132-й турЛанс3 : 0Монако
20.08.2022Франция - Лига 13-й турМонако1 : 4Ланс
21.05.2022Франция - Лига 138-й турЛанс2 : 2Монако
30.01.2022Кубок Франции1/8 финалаЛанс2 : 4Монако
21.08.2021Франция - Лига 13-й турМонако0 : 2Ланс
23.05.2021Франция - Лига 138-й турЛанс0 : 0Монако
16.12.2020Франция - Лига 115-й турМонако0 : 3Ланс
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Монако
17.08.2024Франция — Лига 11-й турМонако1 : 0
12.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 3Монако
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 3Монако
19.05.2024Франция - Лига 134-й турМонако4 : 0
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 0Ланс
25.08.2024Франция — Лига 12-й турЛанс2 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛанс2 : 1
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 1Ланс
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛанс2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель37
2
Лига чемпионов
Нант37
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль26
5
Лига Европы
Монако26
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс26
7 Страсбург34
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Брест33
12 Лион33
13 Тулуза32
14 Ницца21
15 Реймс21
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже20
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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