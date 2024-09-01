Монако - Ланс 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|2
|пз
|Вандерсон
|6
|пз
|Денис Закария
|12
|пз
|Каю Энрике
|11
|пз
|Магнес Аклиуше
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|нп
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Уильям Стилл
История личных встреч
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|07.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 5 : 6
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|30.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|21.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|2
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|2
|6
|7
|Страсбург
|3
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Брест
|3
|3
|12
|Лион
|3
|3
|13
|Тулуза
|3
|2
|14
|Ницца
|2
|1
|15
|Реймс
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0