Риу Аве - Арока 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
01 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Арока, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Арока
Арока
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|20
|зщ
|Жоау Томе
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Joao Novais
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|19
|пз
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|4
|зщ
|Matias Rocha
|73
|зщ
|Шику Ламба
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|10
|пз
|Хасон
|23
|пз
|Кристо Гонсалес
|2
|пз
|Морлайе Силла
|39
|нп
|Энрике Араужу
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|19.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|28.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|21.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|12.12.2016
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|16.04.2016
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|12.12.2015
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|4
|9
|5
|Брага
|3
|7
|6
|Бенфика
|4
|7
|7
|Морейренсе
|4
|7
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|Боавишта
|4
|4
|11
|АВС
|4
|4
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0