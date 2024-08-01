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Риу Аве - Арока 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
01 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Риу Аве
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Арока, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Арока
Арока
18Бразилиявр Жонатан
42ХорватиязщRenato Pantalon
33БразилиязщАдерлан Сантос
2АнглиязщДжонатан Панзо
20ПортугалиязщЖоау Томе
10МароккопзАмин Удрири
6ПортугалияпзJoao Novais
17ГрецияпзМариус Врусаи
19ПортугалияпзКику Бондозу
9Бразилиянп Клэйтон
11ПортугалиянпТьягу Мораиш
58ГерманияврНико Мантль
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
4УругвайзщMatias Rocha
73ПортугалиязщШику Ламба
26Бразилиязщ Веверсон
5ПортугалияпзДавид Симау
21ЯпонияпзТаити Фукуи
10Испанияпз Хасон
23ИспанияпзКристо Гонсалес
2ГвинеяпзМорлайе Силла
39ПортугалиянпЭнрике Араужу
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
19.04.2024Португалия — Примейра30-й турРиу Аве1 : 1Арока
10.12.2023Португалия — Примейра13-й турАрока2 : 2Риу Аве
28.04.2023Португалия - Примейра30-й турРиу Аве1 : 0Арока
12.11.2022Португалия - Примейра13-й турАрока0 : 1Риу Аве
01.08.2021Португалия - Кубок лиги2-й раундАрока0 : 1Риу Аве
21.04.2017Португалия - Примейра30-й турРиу Аве3 : 0Арока
12.12.2016Португалия - Примейра13-й турАрока0 : 2Риу Аве
16.04.2016Португалия - Примейра30-й турАрока0 : 0Риу Аве
12.12.2015Португалия - Примейра13-й турРиу Аве3 : 1Арока
22.02.2015Португалия - Примейра22-й турАрока1 : 0Риу Аве
24.08.2024Португалия — Примейра3-й тур2 : 0Риу Аве
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турРиу Аве1 : 0
09.08.2024Португалия — Примейра1-й тур3 : 1Риу Аве
17.05.2024Португалия — Примейра34-й турРиу Аве1 : 1
11.05.2024Португалия — Примейра33-й тур2 : 2Риу Аве
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турАрока1 : 0
18.08.2024Португалия — Примейра2-й тур3 : 1Арока
12.08.2024Португалия — Примейра1-й турАрока0 : 1
18.05.2024Португалия — Примейра34-й турАрока1 : 3
12.05.2024Португалия — Примейра33-й тур5 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара49
5 Брага37
6 Бенфика47
7 Морейренсе47
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 Боавишта44
11 АВС44
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Эштрела41
17
Зона вылета
Насьонал31
18
Зона вылета
Фаренсе30

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