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Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
01 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Уотфорд
01.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд1 : 0Шеффилд Юнайтед
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Уотфорд
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Уотфорд0 : 0Шеффилд Юнайтед
28.04.2007 Англия - Премьер-лига 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Уотфорд
28.11.2006 Англия - Премьер-лига 15-й тур Уотфорд0 : 1Шеффилд Юнайтед
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 0Шеффилд Юнайтед
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Шеффилд Юнайтед
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Юнайтед4 : 2
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд2 : 0
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Уотфорд2 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Уотфорд3 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Уотфорд5 : 0
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 2 : 3Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд39
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Оксфорд Юнайтед46
9 Дерби Каунти46
10 Сток Сити46
11 Куинз Парк Рейнджерс45
12 Норвич Сити45
13 Бристоль Сити45
14 Миллуолл44
15 Суонси Сити44
16 Ковентри Сити44
17 Шеффилд Юнайтед33
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

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