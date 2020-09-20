Дила - Самтредиа 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самтредиа, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|23.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|27.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|28.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|05.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|24
|48
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|24
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|24
|45
|4
|Динамо Бт
|24
|35
|5
|Самгурали
|24
|30
|6
|Колхети-1913
|24
|28
|7
|Динамо Тб
|24
|27
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|24
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|24
|23
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|24
|16