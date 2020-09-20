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Дила - Самтредиа 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
Дила
Самтредиа

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самтредиа, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
23.05.2024 Грузия — Высшая лига 16-й тур Самтредиа0 : 0Дила
07.04.2024 Грузия — Высшая лига 7-й тур Дила3 : 0Самтредиа
10.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самтредиа1 : 2Дила
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила1 : 3Самтредиа
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самтредиа1 : 2Дила
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 0Самтредиа
16.10.2021 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила3 : 1Самтредиа
27.06.2021 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 2Дила
28.04.2021 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1Самтредиа
05.03.2021 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа0 : 2Дила
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Дила
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Дила1 : 3
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 1 : 5Дила
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Дила1 : 1
11.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Дила
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Самтредиа2 : 2
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Самтредиа
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самтредиа2 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Самтредиа
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2448
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2448
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2445
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2430
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2427
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2416

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