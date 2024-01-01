Валенсия - Осасуна 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
24 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Осасуна, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|16
|пз
|Диего Лопес
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|22
|нп
|Луис Риоха
|17
|нп
|Даниэль Гомес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Висенте Морено
История личных встреч
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|21.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|6
|9
|9
|Райо Вальекано
|6
|8
|10
|Бетис
|5
|8
|11
|Мальорка
|6
|8
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Эспаньол
|6
|7
|14
|Леганес
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Вальядолид
|6
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2