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Валенсия - Осасуна 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
24 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Валенсия
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Осасуна, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Испания зщ Сесар Таррега
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
21 Испания зщ Хесус Васкес
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
16 Испания пз Диего Лопес
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
22 Испания нп Луис Риоха
17 Испания нп Даниэль Гомес
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
15 Испания зщ Рубен Пенья
23 Испания пз Абель Бретонес
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Висенте Морено
История личных встреч
15.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Осасуна0 : 1Валенсия
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 0Осасуна
07.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 2Валенсия
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Осасуна1 : 4Валенсия
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
21.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 1Осасуна
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Валенсия2 : 0Осасуна
27.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Валенсия2 : 0
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Валенсия
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Валенсия1 : 1
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Валенсия
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 3 : 1Валенсия
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Осасуна2 : 1
16.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 1Осасуна
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Осасуна3 : 2
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 4 : 0Осасуна
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид614
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес610
7 Осасуна610
8 Сельта69
9 Райо Вальекано68
10 Бетис58
11 Мальорка68
12 Жирона67
13 Эспаньол67
14 Леганес76
15 Реал Сосьедад75
16 Вальядолид65
17 Севилья65
18
Зона вылета
Хетафе64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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