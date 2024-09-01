Сан-Паулу - Ботафого 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Ботафого, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|25.07.2024
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|16.06.2022
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|23.02.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|10.12.2020
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|4 : 0
|21.09.2019
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|27.04.2019
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|23.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|02.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|26.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|15.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|1 : 0
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|26.09
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|26.09
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|27.09