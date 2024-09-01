02:17 ()
Свернуть список

Сан-Паулу - Ботафого 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Сан-Паулу
Ботафого

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Ботафого, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Ботафого0 : 0Сан-Паулу
25.07.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур Сан-Паулу2 : 2Ботафого
19.08.2023 Бразилия - Серия А 20-й тур Сан-Паулу0 : 0Ботафого
16.04.2023 Бразилия - Серия А 1-й тур Ботафого2 : 1Сан-Паулу
09.10.2022 Бразилия - Серия А 31-й тур Сан-Паулу0 : 1Ботафого
16.06.2022 Бразилия - Серия А 12-й тур Ботафого1 : 0Сан-Паулу
23.02.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Ботафого1 : 0Сан-Паулу
10.12.2020 Бразилия - Серия А 18-й тур Сан-Паулу4 : 0Ботафого
21.09.2019 Бразилия - Серия А 20-й тур Ботафого1 : 2Сан-Паулу
27.04.2019 Бразилия - Серия А 1-й тур Сан-Паулу2 : 0Ботафого
23.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Сан-Паулу1 : 3
19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Ботафого0 : 0Сан-Паулу
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур 0 : 1Сан-Паулу
02.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 0Сан-Паулу
26.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Сан-Паулу2 : 1
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 0 : 1Ботафого
19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Ботафого0 : 0Сан-Паулу
15.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Ботафого2 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Ботафого2 : 0
25.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур 0 : 0Ботафого
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 1 : 0
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 26.09
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 26.09
Фламенго
Пеньяроль
0 : 1 27.09

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close