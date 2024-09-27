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Милан - Лечче 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
27 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Милан
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
29 Франция пз Юссуф Фофана
11 США нп Кристиан Пулишич
7 Испания нп Альваро Мората
10 Португалия нп Рафаэл Леау
90 Англия нп Тэмми Абрахам
30 Италия вр Владимиро Фальконе
21 Италия зщ Кевин Бонифаци
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
20 Албания пз Юльбер Рамадани
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
8 Тунис пз Хамза Рафья
3 Хорватия нп Анте Ребич
9 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Лука Готти
История личных встреч
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Милан3 : 0Лечче
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2Милан
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Милан2 : 0Лечче
14.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Лечче2 : 2Милан
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Лечче1 : 4Милан
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Милан2 : 2Лечче
11.03.2012 Италия - Серия А 27-й тур Милан2 : 0Лечче
23.10.2011 Италия - Серия А 8-й тур Лечче3 : 4Милан
16.01.2011 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Милан
29.08.2010 Италия - Серия А 1-й тур Милан4 : 0Лечче
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 2Милан
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Милан1 : 3
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Милан4 : 0
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 2Милан
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Милан
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Лечче0 : 2
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Лечче
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лечче1 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе510
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Милан58
7 Интер М58
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче55
16 Комо55
17 Дженоа55
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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