Милан - Лечче 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
27 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|21
|зщ
|Кевин Бонифаци
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|8
|пз
|Хамза Рафья
|3
|нп
|Анте Ребич
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Лука Готти
История личных встреч
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|11.03.2012
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2011
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|16.01.2011
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|5
|8
|7
|Интер М
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|5
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2