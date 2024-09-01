22:43 ()
Свернуть список

Боруссия Д - Бохум 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
27 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Боруссия Д
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бохум, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бохум
Бохум
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
2 Бразилия зщ Ян Коуту
23 Германия пз Эмре Джан
13 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Юлиан Брандт
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
27 Германия нп Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия вр Патрик Древес
15 Германия зщ Феликс Пасслак
13 Хорватия зщ Яков Медич
41 Швейцария зщ Ноа Лоосли
32 Германия пз Максимилиан Виттек
10 Нидерланды пз Дани де Вит
7 Германия пз Лукас Дашнер
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
19 Словакия пз Матуш Беро
33 Германия нп Филипп Хофман
9 Нидерланды нп Мирон Боадю
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
Германия Петер Цейдлер
История личных встреч
28.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д3 : 1Бохум
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бохум1 : 1Боруссия Д
28.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бохум1 : 1Боруссия Д
08.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала Бохум1 : 2Боруссия Д
05.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Боруссия Д3 : 0Бохум
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д3 : 4Бохум
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Бохум1 : 1Боруссия Д
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Боруссия Д1 : 3Бохум
22.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Июль 2017 Бохум2 : 2Боруссия Д
13.03.2010 Германия - Бундеслига 26-й тур Бохум1 : 4Боруссия Д
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 5 : 1Боруссия Д
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 3Боруссия Д
13.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия Д4 : 2
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 0Боруссия Д
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия Д2 : 0
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Бохум2 : 2
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 1Бохум
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Бохум0 : 2
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 0Бохум
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 0Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close