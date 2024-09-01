Боруссия Д - Бохум 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
27 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бохум, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|2
|зщ
|Ян Коуту
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|13
|зщ
|Яков Медич
|41
|зщ
|Ноа Лоосли
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|10
|пз
|Дани де Вит
|7
|пз
|Лукас Дашнер
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Матуш Беро
|33
|нп
|Филипп Хофман
|9
|нп
|Мирон Боадю
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|28.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|08.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|2 : 2
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1