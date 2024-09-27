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Ноттингем Форест - Фулхэм 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Ноттингем Форест
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фулхэм, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Фулхэм
Лондон
26БельгияврМатц Селс
34НигериязщОла Айна
31СербиязщНикола Миленкович
5Бразилиязщ Мурилло
19ИспаниязщАлекс Морено
22АнглияпзРайан Йейтс
18АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
8ШотландияпзЭллиот Андерсон
21ШвециянпЭнтони Эланга
14АнглиянпКаллум Хадсон-Одои
11Новая ЗеландиянпКрис Вуд
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
20СербияпзСаша Лукич
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
7МексиканпРауль Хименес
17НигериянпАлекс Айуоби
Главные тренеры
ПортугалияНуну Эшпириту Санту
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турНоттингем Форест3 : 1Фулхэм
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турФулхэм5 : 0Ноттингем Форест
11.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турФулхэм2 : 0Ноттингем Форест
16.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турНоттингем Форест2 : 3Фулхэм
26.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турФулхэм0 : 1Ноттингем Форест
24.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турНоттингем Форест0 : 4Фулхэм
07.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турНоттингем Форест0 : 1Фулхэм
24.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турФулхэм1 : 2Ноттингем Форест
03.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турФулхэм2 : 0Ноттингем Форест
26.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турНоттингем Форест1 : 3Фулхэм
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 2Ноттингем Форест
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Ноттингем Форест
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турНоттингем Форест1 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундНоттингем Форест1 : 1 3 : 4
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур0 : 1Ноттингем Форест
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турФулхэм3 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 1 16 : 15Фулхэм
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турФулхэм1 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Фулхэм
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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