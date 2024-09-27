Ноттингем Форест - Фулхэм 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фулхэм, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Фулхэм
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|18
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|пз
|Саша Лукич
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|7
|нп
|Рауль Хименес
|17
|нп
|Алекс Айуоби
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Марку Силва
История личных встреч
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|26.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 3
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 16 : 15
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Челси
|5
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|9
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1