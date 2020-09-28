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Спарта - Фортуна 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
28 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Спарта
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Фортуна, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Нидерланды зщ Бойд Рейт
3 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
12 Португалия пз Иву Пинту
28 Хорватия пз Йосип Митрович
32 Франция пз Rosier Loreintz
10 Хорватия пз Ален Халилович
11 Франция пз Makan Aiko
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта4 : 0Фортуна
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна0 : 2Спарта
03.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна0 : 0Спарта
29.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Спарта3 : 1Фортуна
16.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Фортуна3 : 0Спарта
12.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Спарта3 : 1Фортуна
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Спарта1 : 2Фортуна
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фортуна0 : 1Спарта
25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта1 : 1Фортуна
28.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна0 : 0Спарта
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Спарта
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Спарта1 : 2
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 2Спарта
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Спарта1 : 1
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 1Спарта
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фортуна1 : 3
18.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 5 : 0Фортуна
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 0Фортуна
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна0 : 3
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Фортуна3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен618
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд59
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
9 Аякс47
10 Гоу Эхед Иглс67
11 Херенвен67
12 НЕК Неймеген66
13 Хераклес66
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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