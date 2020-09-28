Спарта - Фортуна 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
28 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Фортуна, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|3
|зщ
|Тео Кинтеро
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Пелле Клемент
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|12
|пз
|Иву Пинту
|28
|пз
|Йосип Митрович
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|10
|пз
|Ален Халилович
|11
|пз
|Makan Aiko
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Данни Бёйс
История личных встреч
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|16.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|12.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
|9
|Аякс
|4
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|7
|12
|НЕК Неймеген
|6
|6
|13
|Хераклес
|6
|6
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0