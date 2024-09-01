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Самгурали - Сабуртало 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
Самгурали
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Сабуртало, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Сабуртало1 : 2Самгурали
15.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 3Сабуртало
23.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Сабуртало2 : 2Самгурали
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали1 : 0Сабуртало
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало5 : 1Самгурали
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1Сабуртало
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали0 : 3Сабуртало
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало3 : 1Самгурали
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 0Сабуртало
27.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало2 : 1Самгурали
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 0Самгурали
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Самгурали2 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Самгурали
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Самгурали
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самгурали3 : 0
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Сабуртало1 : 1
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 6Сабуртало
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 2 : 1Сабуртало
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Сабуртало3 : 0
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2654
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2651
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2649
4 Динамо Бт2639
5 Самгурали2631
6 Динамо Тб2631
7 Колхети-19132628
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2624
10
Зона вылета
Самтредиа2619

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