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Алания - Балтика 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур
Алания
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Балтика, которое состоится 13 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Султан Хумидович Тазабаев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
26.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Алания3 : 1Балтика
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Балтика2 : 1Алания
06.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Алания0 : 3Балтика
25.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Балтика1 : 1Алания
02.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Балтика2 : 0Алания
07.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Алания5 : 0Балтика
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Алания2 : 0
30.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 0Алания
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 1Алания
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Алания
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Алания0 : 2
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Балтика0 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 2 : 0Балтика
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 1Балтика
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика0 : 1
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 1 : 3Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1426
2
Повышение
Арсенал Т1325
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Черноморец1423
5 Балтика1321
6 Сочи1320
7 Нефтехимик1420
8 Родина1419
9 Ротор1318
10 Чайка1317
11 Енисей1417
12 СКА-Хабаровск1316
13 Сокол1415
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1314
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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