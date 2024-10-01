Фулхэм - Астон Вилла 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Астон Вилла, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|7
|нп
|Рауль Хименес
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|4
|зщ
|Эзри Конса
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Марку Силва
|Унаи Эмери
История личных встреч
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|26.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 16 : 15
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|7
|14
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|12
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|8
|Фулхэм
|7
|11
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|10
|11
|Брентфорд
|7
|10
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1