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Фулхэм - Астон Вилла 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Фулхэм
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Астон Вилла, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
7МексиканпРауль Хименес
17НигериянпАлекс Айуоби
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
4АнглиязщЭзри Конса
8БельгияпзЮри Тилеманс
24БельгияпзАмаду Онана
7ШотландияпзДжон Макгинн
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм1 : 2Астон Вилла
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАстон Вилла3 : 1Фулхэм
25.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 0Фулхэм
20.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турФулхэм3 : 0Астон Вилла
04.04.2021Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла3 : 1Фулхэм
28.09.2020Англия - Премьер-лига3-й турФулхэм0 : 3Астон Вилла
04.01.2020Кубок Англии1/32 финалаФулхэм2 : 1Астон Вилла
26.05.2018Англия - ЧемпионшипПлей-офф - ФиналАстон Вилла0 : 1Фулхэм
17.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турФулхэм2 : 0Астон Вилла
21.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турАстон Вилла2 : 1Фулхэм
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 2Фулхэм
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 1Фулхэм
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турФулхэм3 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала1 : 1 16 : 15Фулхэм
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турФулхэм1 : 1
06.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турАстон Вилла0 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАстон Вилла1 : 0
29.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур2 : 2Астон Вилла
24.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала1 : 2Астон Вилла
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси714
5
Лига Европы
Астон Вилла714
6 Брайтон энд Хоув Альбион712
7 Ньюкасл Юнайтед712
8 Фулхэм711
9 Тоттенхэм Хотспур710
10 Ноттингем Форест710
11 Брентфорд710
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед78
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

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