23:51 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
19 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фейеноорд
Роттердам
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
7 Дания пз Якоб Бреум
19 Финляндия пз Оливер Антман
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Фейеноорд
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фейеноорд3 : 1Гоу Эхед Иглс
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 4Фейеноорд
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Фейеноорд
22.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд2 : 0Гоу Эхед Иглс
05.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фейеноорд8 : 0Гоу Эхед Иглс
06.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Фейеноорд
19.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фейеноорд0 : 1Гоу Эхед Иглс
27.09.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 4Фейеноорд
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 1Гоу Эхед Иглс
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 3 : 0Гоу Эхед Иглс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд2 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 3Фейеноорд
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 1Фейеноорд
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фейеноорд2 : 0
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Фейеноорд0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар816
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта810
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк80

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close