Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
19 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 4
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|8 : 0
|06.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|19.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|27.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|8
|10
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0