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Бенфика - Риу Аве 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
27 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Бенфика
Риу Аве

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Риу Аве, которое состоится 27 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
14 Греция нп Вангелис Павлидис
17 Турция нп Керем Актюркоглу
18 Бразилия вр Жонатан
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
2 Англия зщ Джонатан Панзо
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Марокко пз Амин Удрири
76 Португалия пз Martim Neto
98 Англия пз Омар Ричардс
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
19 Португалия пз Кику Бондозу
9 Бразилия нп Клэйтон
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1Бенфика
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика4 : 1Риу Аве
02.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Риу Аве0 : 1Бенфика
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика4 : 2Риу Аве
01.03.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика2 : 0Риу Аве
18.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве0 : 3Бенфика
17.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве1 : 2Бенфика
15.01.2020 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 2Риу Аве
02.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Бенфика2 : 0Риу Аве
12.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве2 : 3Бенфика
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Бенфика1 : 3
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Бенфика
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Бенфика4 : 0
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1
23.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВРиу Аве
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 1
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 4 : 0Риу Аве
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 2
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг824
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара918
4
Квалификация Лиги конференций
Бенфика716
5 Витория Гимарайнш814
6 Брага814
7 Морейренсе914
8 Фамаликан813
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС89
13 Риу Аве88
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе84

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