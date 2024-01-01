Бенфика - Риу Аве 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
27 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Риу Аве, которое состоится 27 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|18
|вр
|Жонатан
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Амин Удрири
|76
|пз
|Martim Neto
|98
|пз
|Омар Ричардс
|16
|пз
|Брандон Агилера
|19
|пз
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Клэйтон
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 1
|02.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 2
|01.03.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|24
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бенфика
|7
|16
|5
|Витория Гимарайнш
|8
|14
|6
|Брага
|8
|14
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|8
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|8
|9
|13
|Риу Аве
|8
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|8
|4