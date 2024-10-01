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Динамо Мн - Слуцк 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Динамо Мн
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Слуцк, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
15.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 5Динамо Мн
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2Динамо Мн
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн3 : 1Слуцк
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 0Динамо Мн
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 5Динамо Мн
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 1Слуцк
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк0 : 4Динамо Мн
01.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 1Динамо Мн
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн1 : 0Слуцк
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 2Динамо Мн
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 0Динамо Мн
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 0
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Динамо Мн
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Слуцк
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 2Слуцк
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2459
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2657
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2641
6 Гомель2639
7 БАТЭ2637
8 Слуцк2635
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2630
12 Минск2626
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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