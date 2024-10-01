Динамо Мн - Слуцк 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Слуцк, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|15.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 5
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 1
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 5
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 4
|01.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|13.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|24
|59
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|26
|57
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|25
|49
|4
|Динамо-Брест
|27
|45
|5
|Витебск
|26
|41
|6
|Гомель
|26
|39
|7
|БАТЭ
|26
|37
|8
|Слуцк
|26
|35
|9
|Ислочь
|26
|34
|10
|Арсенал
|26
|33
|11
|Славия-Мозырь
|26
|30
|12
|Минск
|26
|26
|13
|Сморгонь
|25
|24
|14
|Нафтан
|26
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|27
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|26
|1