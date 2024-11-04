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Урал - Родина 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
04 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Урал
Родина

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Родина, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Родина1 : 1 2 : 4Урал
30.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Родина1 : 0Урал
30.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал0 : 1Родина
30.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал2 : 2Родина
20.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал2 : 1Родина
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 6Урал
29.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 1Урал
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 1Урал
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал4 : 2
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 3 : 3Урал
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Родина
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Родина1 : 2
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Родина1 : 1
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Родина1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1733
3
Стыковая зона
Арсенал Т1728
4
Стыковая зона
Сочи1727
5 Урал1626
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1723
9 Нефтехимик1722
10 Ротор1722
11 СКА-Хабаровск1721
12 Родина1620
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Уфа1717
17
Зона вылета
Алания1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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