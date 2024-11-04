Урал - Родина 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
04 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Родина, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Родина
Москва
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|30.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|30.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 6
|29.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 2
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 3
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|17
|33
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|17
|27
|5
|Урал
|16
|26
|6
|Чайка
|17
|25
|7
|Черноморец
|17
|24
|8
|Енисей
|17
|23
|9
|Нефтехимик
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|22
|11
|СКА-Хабаровск
|17
|21
|12
|Родина
|16
|20
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Шинник
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Уфа
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|17
|9