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Шэмрок Роверс - ТНС 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
07 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Шэмрок Роверс
ТНС

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шэмрок Роверс - ТНС, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
ИрландияСтивен Брэдли
АнглияКрэйг Харрисон
История личных встреч
01.11.2024Ирландия — Премьер дивизион 202436-й турШэмрок Роверс2 : 1
27.10.2024Ирландия — Премьер дивизион 202435-й тур0 : 1Шэмрок Роверс
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур1 : 4Шэмрок Роверс
18.10.2024Ирландия — Премьер дивизион 202434-й тур0 : 1Шэмрок Роверс
06.10.2024Ирландия — Премьер дивизион 202433-й турШэмрок Роверс2 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турТНС2 : 0
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур2 : 0ТНС
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчТНС0 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 3ТНС
13.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчТНС0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси26
2
1/8 финала
Фиорентина26
3
1/8 финала
Легия26
4
1/8 финала
Лугано26
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш26
6
1/8 финала
Ягеллония26
7
1/8 финала
Хартс26
8
1/8 финала
Рапид В26
9
Плей-офф
Хайденхайм26
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс24
11
Плей-офф
Борац Б-Л24
12
Плей-офф
Серкль Брюгге23
13
Плей-офф
Целе23
14
Плей-офф
Пафос23
15
Плей-офф
Мольде23
16
Плей-офф
Омония23
17
Плей-офф
Олимпия Л23
18
Плей-офф
Ноа23
19
Плей-офф
ТНС23
20
Плей-офф
Гент23
21
Плей-офф
Астана23
22
Плей-офф
Викингур Р23
23
Плей-офф
ХИК23
24
Плей-офф
Юргорден21
25 Копенгаген21
26 АПОЭЛ21
27 Бетис21
28 ЛАСК21
29 Панатинаикос21
30 Динамо Мн20
31 Млада-Болеслав20
32 ТСЦ20
33 Истанбул Башакшехир20
34 Петрокуб20
35 Санкт-Галлен20
36 Ларн20

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