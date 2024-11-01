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Вулверхэмптон - Саутгемптон 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Вулверхэмптон
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Саутгемптон, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
4УругвайзщСантьяго Буэно
15АнглиязщКрейг Доусон
3АлжирзщРайан Аит-Нури
20АнглияпзТомми Дойл
5ГабонпзМарио Лемина
8БразилияпзЖоао Гомес
29ПортугалиянпГонсалу Гедеш
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
10БразилиянпМатеус Кунья
30АнглияврАарон Рамсдейл
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
35ПольшазщЯн Беднарек
5АнглиязщДжек Стивенс
3ИрландиязщРайан Мэннинг
7НигерияпзДжо Арибо
4АнглияпзФлинн Даунс
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
9АнглиянпАдам Армстронг
19АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ШотландияРасселл Мартин
История личных встреч
11.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турСаутгемптон1 : 2Вулверхэмптон
03.09.2022Англия - Премьер-лига6-й турВулверхэмптон1 : 0Саутгемптон
15.01.2022Англия - Премьер-лига22-й турВулверхэмптон3 : 1Саутгемптон
26.09.2021Англия - Премьер-лига6-й турСаутгемптон0 : 1Вулверхэмптон
14.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турСаутгемптон1 : 2Вулверхэмптон
11.02.2021Кубок Англии1/8 финалаВулверхэмптон0 : 2Саутгемптон
23.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турВулверхэмптон1 : 1Саутгемптон
18.01.2020Англия - Премьер-лига23-й турСаутгемптон2 : 3Вулверхэмптон
19.10.2019Англия - Премьер-лига9-й турВулверхэмптон1 : 1Саутгемптон
13.04.2019Англия - Премьер-лига34-й турСаутгемптон3 : 1Вулверхэмптон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Вулверхэмптон
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 2
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур5 : 3Вулверхэмптон
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турВулверхэмптон1 : 2
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турСаутгемптон1 : 0
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаСаутгемптон3 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 0Саутгемптон
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турСаутгемптон2 : 3
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 1Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Фулхэм1015
10 Борнмут1015
11 Ньюкасл Юнайтед1015
12 Брентфорд1013
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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