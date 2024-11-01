Вулверхэмптон - Саутгемптон 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Саутгемптон, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|20
|пз
|Томми Дойл
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|7
|пз
|Джо Арибо
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|9
|нп
|Адам Армстронг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Расселл Мартин
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Фулхэм
|10
|15
|10
|Борнмут
|10
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3