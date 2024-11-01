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Брентфорд - Борнмут 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Брентфорд
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Борнмут, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Борнмут
Борнмут
1НидерландыврМарк Флеккен
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
4НидерландызщСепп ван ден Берг
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
19КамеруннпБрайан Мбемо
24ДаниянпМиккель Дамсгор
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
11ДР КонгонпЙоан Висса
42ИрландияврМарк Траверс
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турБорнмут1 : 2Брентфорд
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023Англия - Премьер-лига20-й турБрентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчБрентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчБорнмут1 : 0Брентфорд
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБорнмут0 : 1Брентфорд
30.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБрентфорд2 : 1Борнмут
21.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБрентфорд3 : 1Борнмут
16.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБорнмут1 : 0Брентфорд
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 1Брентфорд
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаБрентфорд1 : 1 5 : 4
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турБрентфорд4 : 3
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 1Брентфорд
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турБрентфорд5 : 3
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 1Борнмут
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турБорнмут2 : 0
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур1 : 0Борнмут
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБорнмут3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Фулхэм1015
10 Борнмут1015
11 Ньюкасл Юнайтед1015
12 Брентфорд1013
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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