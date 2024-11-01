Брентфорд - Борнмут 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Борнмут, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|11
|нп
|Йоан Висса
|42
|вр
|Марк Траверс
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Андони Ираола
История личных встреч
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|17.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|30.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|21.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 1
|16.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Фулхэм
|10
|15
|10
|Борнмут
|10
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3